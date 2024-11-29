Российская сеть магазинов "товаров по доступным ценам" решила прийти в Беларусь. Что продают?

Опубликовано: 29.11.2024 19:27 , Обновлено: 25.04.2025

Российская розничная сеть Modi рассказала о планах прийти в Беларусь в 2025 году. Посмотрели, что продают в их магазинах "по доступным ценам".

“В 2025 году розничная сеть Modi планирует открыть 100 новых точек, в том числе в новых для ритейлера странах - Беларуси и Армении, выходя таким образом на международный уровень”, - сообщили в компании, [link href=“https://realty.ria.ru/20241129/modi-1986365406.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] российское агентство РИА Новости.

Сколько магазинов решили открыть в Беларуси, представители торговой сети не сказали.

Modi работает на российском рынке с 2017 года, у нее 170 магазинов в 56 городах РФ. Бренд позиционирует себя как сеть магазинов с “классными товарами по доступным ценам”.

Там [link href=“https://www.modi.ru/” target=“_blank” rel=“noopener”] продают [/link] предметы для дома и кухни, канцелярию, косметику, бижутерию, товары для праздника, гаджеты, аксессуары, игры и игрушки, товары для путешествий, для животных, спорта, продукты, одежду и обувь.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларусь решила прийти российская сеть-конкурент «Милы» и «Острова чистоты» “Подружка”. В ее точках продают косметику, парфюмерию, бытовую химию, продукты, мелочи для дома. Кстати, первый магазин “Подружки” открылся в июне в столичном торговом центре Minsk City Mall.

В Беларусь решила прийти сеть-конкурент «Милы» и «Острова чистоты». Откуда и когда?