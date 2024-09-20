Россельхознадзор запретил ввозить свинину Гомельского мясокомбината. В чём обвинили?

Опубликовано: 20.09.2024 12:21 , Обновлено: 20.09.2024

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) потребовала с субботы, 21 сентября, запретить ввоз на территорию страны продукции Гомельского мясокомбината. Ветеринарную сертификацию продукции этого белорусского предприятия для российских получателей приостановили до дальнейших распоряжений ведомства. Узнали, что стало причиной.

Информация о санкциях в отношении продукции Гомельского мясокомбината появилась на официальном сайте Россельхознадзора. Речь идёт о продукции из свинины и продукции, содержащей в составе свиноводческие ингредиенты производства Гомельского мясокомбината.

В пояснительном письме за подписью заруководителя ведомства Савенкова не указано, какие именно несоответствия требованиям выявили российские проверяющие. В качестве основания для запрета на поставки продукции белорусского предприятия в ведомстве назвали “нарушения требований ЕАЭС и Российской Федерации”.

В связи с этим от профильного департамента белорусского Минсельхозпрода потребовали ” обеспечить контроль за недопущением ввоза свиноводческой продукции указанного предприятия на территорию России”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале сентября Россельхознадзор потребовала взять под “усиленный лабораторный контроль” продукцию двух белорусских предприятий из-за обнаруженных в говядине бактерий группы кишечных палочек.

Россельхознадзор нашёл кишечную палочку в белорусской говядине. Какие предприятия взял под «усиленный контроль»?