Россельхознадзор нашёл кишечную палочку в белорусской говядине. Какие предприятия взял под "усиленный контроль"?

Опубликовано: 04.09.2024 14:49 , Обновлено: 04.09.2024

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) потребовала взять под "усиленный лабораторный контроль" продукцию ещё двух белорусских предприятий. С требованием изменить их статус в Реестре предприятий Таможенного союза ведомство обратилось в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси.

Российские проверяющие заявили, что обнаружили в говядине производства белорусского ЗАО “Агрокомбинат Несвижский” бактерии группы кишечных палочек, а в пищевом желатине производства ОАО “МОЖЕЛИТ” – недопустимое содержание метаболита нитрофуранов (семикарбазида (СЕМ)).

В связи с этим продукцию этих двух предприятий взяли на контроль (его снимают, как правило, если при повторной проверке, проводимой через определённый период, проверяющие не обнаруживают подобных нарушений; в случае повторного нарушения ввоз продукции данного предприятия могут временно ограничить).

[info_b]Нитрофураны – синтетические антибактериальные препараты широкого спектра действия, которые часто используют в промышленности для борьбы с вредоносными бактериями, простейшими и стимуляции роста морепродуктов.

Метаболиты нитрофураны легко связываются с белками и обладают сильным мутагенным и канцерогенным действием. Они способны понижать уровень белка в плазме крови и способствуют развитию анемии. По этой причине использование нитрофурановых препаратов и их метаболитов в производстве продуктов питания запрещено в большинстве стран мира, включая США, страны ЕС, Китай и Россию.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз на территорию страны мясной продукции двух белорусских предприятий — Волковысского мясокомбината и ООО “Пуховичимясопродукт”. Причиной в ведомстве назвали “повторное выявление несоответствий в продукции”. Продукцию ещё четырёх белорусских предприятий мясомолочной отрасли решили взять под “усиленный лабораторный контроль”.

Плесень в масле, бактерии в птице. Россельхознадзор ограничил поставки с двух белорусских предприятий. Что взял под «усиленный контроль»?