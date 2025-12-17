Россельхознадзор запретил ввоз колбасы из свинины из Беларуси

Опубликовано: 17.12.2025 19:33 , Обновлено: 17.12.2025

Российское контролирующее ведомство Россельхознадзор сообщило, что задержало на границе 500 килограммов сыров и колбасы из Беларуси. Причины назвали две — одна прозаическая, вторая серьезнее.

Во-первых, все продукты везли в машине без документов и, не оснащенной холодильной установкой. Судя по фото с места событий, всю продукцию просто запихали в минивэн.













Тем не менее, вторая причина куда серьезнее. В Россельхознадзоре заявили, что ввели временные ограничения ” на поставки готовой продукции из свинины или содержащей свинину с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию ”.

В ведомстве [link href=“https://178.fsvps.gov.ru/news/v-pskovskoj-oblasti-polcentnera-kolbasy-i-syra-vozvrashheny-v-respubliku-belarus/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] не уточнили [/link] причины временного запрета.

Кстати, Беларусь в первом квартале 2025 года вошла в число лидеров среди всех стран-покупательниц российской свинины, утверждают эксперты в РФ. За первые три месяца страна закупила этого мяса на $100 млн. В лидерах также оказались Вьетнам (более $88 млн) и Китай (более $50 млн).

Беларусь попала в лидеры среди стран покупающих в России свинину — Forbes