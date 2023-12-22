Россельхознадзор обвинил белорусских чиновников в «формальном подходе». Что случилось?

Опубликовано: 22.12.2023 15:32 , Обновлено: 22.12.2023

Россельхознадзор обратился к Департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию рыбной продукции производства минского предприятия «Рыбоконсервный комбинат «Столичный» и цеха по производству рыбных консервов компании. По заявлению российского ведомства, «неоднократно зафиксированы незаконные случаи ввоза с данного предприятия рыбных товаров, изготовленных из сырья неизвестного происхождения, а также переупакованной продукции европейского производства».

«В частности, установлено, что комбинат направил в Россию партию соленой рыбопродукции лососевых пород якобы собственного производства, однако в действительности это было переупакованное французское сырье, – заявило российское ведомство. – Об этом свидетельствуют лабораторные исследования, в ходе которых выявлено, что массовая доля поваренной соли в товарах составляла менее 0,1%. Таким образом, продукция не проходила процесс переработки в Беларуси, а переупаковывалась и отправлялась в Россию».

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ также заявила, что в Беларусь без разрешения на ввоз в системе ГИС «AITS» (автоматизированная информационная транспортная система – ред.) из Финляндии в адрес белорусского получателя ООО «Алексвит лтд» ввезли мороженую форель, которая по документам была переработана на «Рыбоконсервном комбинате Столичный». После чего рыбопродукция «неподтвержденного происхождения» была направлена в РФ, заявили в ведомстве.

Кроме того, по мнению Россельхознадзора, «выявлен факт поставки из цеха по производству рыбных консервов ООО «Рыбоконсервный комбинат Столичный» продукции, произведенной из сырья, которое поступило с разрешения Беларуси в сопровождении ветеринарного сертификата Фарерских островов, выданного в адрес белорусского получателя ООО «Логистическая компания Восток». Однако в ГИС «AITS» разрешение на ввоз в Беларусь было выдано на рыбопродукцию происхождением не из Фарерских островов, а из Норвегии – в адрес ООО «Маркетлайн-Групп», заявили россияне.

Россельхознадзор заявил, что обеспокоен сложившейся ситуацией.

«Отсутствие прослеживаемости в отношении ввезенного сырья вызывает у российского ведомства обоснованные сомнения в законности происхождения готовой рыбной продукции, а также может говорить о формальном подходе Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь к сертификации подконтрольных товаров», – заявили в российском ведомстве.

Россельхознадзор обратился к белорусскому ведомству с просьбой провести проверку по выявленным нарушениям, а также «принять исчерпывающие меры по недопущению неправомерных поставок рыбопродукции в Россию».

На момент подготовки этой публикации на официальном портале ООО «Рыбоконсервный комбинат «Столичный» и Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси комментарии по поводу обращения Россельхознадзора отсутствовали.

Ранее Телеграф сообщал, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки продукции четырёх белорусских производителей мяса и сыров. Во всех случаях причиной ограничений стало «повторное выявление несоответствий в продукции», однако для каждого предприятия они свои.

Россельхознадзор ограничил поставки четырёх белорусских производителей мяса и сыров. Что запретного нашли?