Плесень в масле, бактерии в птице. Россельхознадзор ограничил поставки с двух белорусских предприятий. Что взял под "усиленный контроль"?

Опубликовано: 30.08.2024 07:55 , Обновлено: 30.08.2024

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения на ввоз на территорию страны мясной продукции двух белорусских предприятий - Волковысского мясокомбината и ООО "Пуховичимясопродукт". Причиной в ведомстве назвали "повторное выявление несоответствий в продукции". Продукцию ещё четырёх белорусских предприятий мясомолочной отрасли решили взять под "усиленный лабораторный контроль". Посмотрели, что стало поводом для таких ограничений.

Так, Россельхознадзор потребовал от профильного департамента белорусского Минсельхозпрода ограничить поставки Волковысского мясокомбината, поскольку, согласно заявлению российской стороны, проверяющие повторно обнаружили в одной из партий говядины бактерии группы кишечных палочек .

Ограничения на поставку продукции ООО “Пуховичимясопродукт” в Россельхознадзоре объяснили повторным обнаружением диклофенака в готовых изделиях.

[info_b]Диклофенак - это нестероидное противовоспалительное средство, которое повсеместно применяется в ветеринарии, в том числе, для лечения крупного рогатого скота. Его содержание в мясо-молочной продукции не допускается Техническим регламентом Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции”, поскольку считается, что, попадая в организм человека с пищей, препарат может накапливаться и негативно сказаться на его здоровье.[/info_b]

Что касается усиленного лабораторного контроля, то его российское ведомство потребовало ввести для четырёх белорусских предприятий, в продукции которых нарушения были выявлены впервые:

Глубокский молочноконсервный комбинат – из-за дрожжей и плесени в сливочном масле;

ООО “Велес-Мит” – из-за бактерии группы кишечных палочек в свином сале;

Лунинецкий молочный завод – из-за превышения КМАФАнМ в сухом молоке;

ОАО “Смолевичи Бройлер” – из-за листерий в двух партиях птицы.

[info_b]Если превышение КМАФАнМ (общее микробное число, то есть количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов), как правило, говорит о нарушении санитарно-гигиенических норм производства или условий хранения продукции и способно вызвать разве что пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита, то наличие бактерий Listeria monocytogenes грозит более серьёзными проблемами со здоровьем.

Эта бактерия является возбудителем листериоза — одного из самых тяжелых заболеваний пищевого происхождения. Это относительно редкая болезнь — ежегодно происходит от 0,1 до 10 случаев заболевания на 1 миллион человек в зависимости от стран и регионов. И хотя случаев заболевания немного, эта инфекция представляет значительную проблему в области общественного здравоохранения в связи с высокой смертностью, утверждают в ВОЗ.[/info_b]

Отметим, что это далеко не первый случай, когда Россельхознадзор заявляет об обнаружении опасных микроорганизмов в продукции белорусского производства.Так, в мае Россельхознадзор изменил в Реестре предприятий Таможенного союза статус четырёх белорусских предприятий, в продукции которых якобы были обнаружены бактерии группы кишечных палочек, золотистый стафилококк, дрожжи, а также стимуляторы роста.

Россельхознадзор ограничил поставки четырёх белорусских производителей мяса и сыров. Что запретного нашли?