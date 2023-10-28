Россельхознадзор нашел в белорусских помидорах вирус мозаики пепино. Чем опасен?

Опубликовано: 28.10.2023 07:39 , Обновлено: 28.10.2023

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) на днях не пустил в Москву партию белорусских помидоров. В ведомстве заявили, что фитосанитарные инспекторы выявляли в томатах "карантинный объект" – вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus). Узнали, чем он опасен.

Вопросы возникли в помидорам из Минской области (имя производителя и поставщика в российском ведомстве не уточнили). Наличие вируса Pepino mosaic virus подтвердили исследования, которые провели специалисты Смоленского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, подведомственного Россельхознадзору. В результате всю партию весом около 12 тонн забраковали.

“В соответствии с требованиями фитосанитарного законодательства для того, чтобы не допустить проникновение и распространение на территории Российской Федерации указанного опасного карантинного объекта, томаты возвращены отправителю”, - пояснили в Россельхознадзоре.

Чем опасен вирус мозаики пепино?

В Россельхознадзоре пояснили, что вирусы мозаики пепино внесены в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Его включили в список летом 2021 года наряду с ещё двумя агрессивными и быстро распространяющимися вирусами - коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томата.

[info_b]Вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus, РерМѴ), представитель семей­ства Potexvirus, относится к разряду наиболее опасных вирусных заболеваний томата закрытого грунта во всём мире. По информации Федерального центра охраны здоровья животных, всходы, зараженные вирусом, дают плоды плохого качества, а при длительном поражении вирусов кусты и вовсе загнивают. Вирус способен погубить до 30% урожая.

Помимо томатов вирус также поражает баклажаны, картофель и пепино (дынная груша или сладкий огурец - вечнозеленый кустарник семейства Пасленовые родом из Южной Америки).

Заражённые вирусом плоды томатов при вызревании имеют неравномерную окраску, часто растрескиваются и вздуваются. На листьях растений вирус проявляется чаще всего в осенне-зимний период, когда снижаются температура и уровень освещения. На листьях может возникать хлороз, мозаика, желтая угловая пятнистость.[/info_b]

Отметим, что для человека сам вирус опасности не представляет, но поражённые вирусом плоды вам самим вряд ли захочется есть - как правило, они непрезентабельного вида.

Так выглядит томат, зараженный вирусом мозаики пепино

Поскольку на сегодняшний день эффективного средства борьбы с вирусом мозаики пепино не существует, главным способом защиты от инфекции является строгий фитосанитарный контроль, иммунизация растений и создание вирусоустойчивых томатных гибридов.

Напомним, на днях Россельхознадзор объявил о возобновлении поставок в Россию птицеводческой продукции с семи белорусских предприятий, а неделей ранее - ещё трёх. Продукцию будут ввозить в страну “в режиме усиленного лабораторного контроля”.

Россельхознадзор отменил запрет на поставки продукции семи белорусских предприятий