Роспотребнадзор заподозрил, что плесень в чаях "Принцесса Канди" и "Гита" могла появиться уже в Беларуси. Это как?

Опубликовано: 10.04.2024 10:12 , Обновлено: 10.04.2024

В ходе проверки российской продукции компании "Орими" Роспотребнадзор не нашёл тех нарушений, о которых писал белорусский Минздрав. В пресс-службе сообщили, что в 2024 году случаи ненадлежащего качества чая и кофе торговых марок Greenfield, Tess, "Принцесса Канди", "Гита", "Жокей" и др. зарегистрированы не были.

Напомним, Министерство здравоохранения Беларуси запретило импорт и продажу продукции российской компании “Орими” из-за того, что там обнаружили недопустимое количество плесени. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача опубликовали 1 апреля.

Компания «Орими» поставляла в нашу страну следующие популярные марки чая и кофе:

Greenfield;

Tess;

Jardin;

«Жокей»;

«Принцесса Нури»;

«Принцесса Ява»;

«Принцесса Канди»;

«Гита»;

«Жемчужина Нила»;

«Шах».

В Роспотребнадзоре отметили, что продукция может быть подвержена развитию плесени из-за неправильных условий хранения и транспортировки, например, в помещениях с повышенной влажностью, передаёт информагентство “ТАСС”.

Вместе с этим ранее в Минздраве заявили, что могут снять запрет, если производители предоставят доказательства безопасности чая и кофе на всех этапах — от конвейера до прилавка.

Ситуацию прокомментировала и сама компания-производитель, чью продукцию с 1 апреля запретили продавать в нашей стране:

“Мы считаем, что выявленные нарушения, во-первых, не являются систематическими, во-вторых могли явиться следствием несоблюдения условий транспортировки и/или хранения продукции уже после передачи этой продукции розничным продавцам в Республике Беларусь”.

Также производители отметили, что надеются на скорую отмену постановления и на то, что популярные торговые марки “снова будут доступны потребителям в Беларуси”.

Ранее Telegraf.news писал, что санстанция в Светлогорске изъяла из продажи партию пакетированного черного чая известной торговой марки, которую можно найти на полках многих белорусских магазинов. Продукция не прошла проверку по микробиологическому показателю “плесени”.

Санстанция нашла плесень в популярном в Беларуси пакетированном чае