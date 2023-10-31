"Росатом" ответил на обвинения в задержке строительства БелАЭС — "Ужесточение обстановки"

Опубликовано: 31.10.2023 16:55 , Обновлено: 31.10.2023

В российской компании "Росатом" отреагировали на слова Александра Лукашенко о том, что ответственность за «нарушение сроков" ввода Белорусской атомной станции (БелАЭС) в эксплуатацию несет РФ.

Задержку строительства станции там объяснили “непростым периодом пандемии”, а также “ужесточением внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками”, передает “РИА Новости”.

[info_b]Напомним, первый энергоблок БелАЭС ввели в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Второй энергоблок только подключили к сети 13 мая 2023 года, а 24 октября 2023 года МЧС выдало лицензию на его промышленную эксплуатацию.[/info_b]

“Сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности”, — заявили в “Росатоме”.

Кроме того, в корпорации утверждают, что взаимодействуют с властями Беларуси и “решают вопросы, связанные со вторым энергоблоком”.

“На данный момент нерешенных вопросов нет”, — подчеркнули представители “Росатома”.

При этом в компании отказалась комментировать “коммерческую составляющую проекта с учетом сложившихся доверительных отношений с белорусским заказчиком».

Компенсации

Ранее Телеграф писал, что Беларусь “поставила вопрос о компенсациях” перед Россией из-за “нарушения” сроков ввода в эксплуатацию Белорусской атомной станции (БелАЭС). Об этом 31 октября заявил Александр Лукашенко.

«У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было», — сказал он.

Беларусь потребовала от России компенсации из-за переноса запуска БелАС