Беларусь и Россия договорились по газу. На каких условиях и что будет с тарифами?

Опубликовано: 06.01.2026 07:37 , Обновлено: 06.01.2026

Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Александр Рогожник заявил, что страны договорились об условиях поставки российского газа в Республику. На каких условиях и что будет с тарифами на голубое топливо в 2026 году?

По словам Рогожника, между сторонами были “достигнуты договоренности” после рабочей встречи вице-премьера Беларуси Виктора Каранкевича и гендиректора ОАО “Газпром трансгаз Беларусь” Владимира Майорова с главой российского “Газпрома” Алексеем Миллером. Сам текст итогового соглашения, по словам посла, сейчас находится “в стадии подписания”.

“Могу сказать одно, что те договоренности, которые президентами были достигнуты, они не хуже, чем те условия, которые функционировали до 2026 года”, — прокомментировал результаты переговоров дипломат в эфире гостелеканала “Первый информационный”.

Рогожник заверил, что “какого-то резкого роста тарифов не ожидается”, а белорусские компании, по его словам, смогут “работать в достаточно комфортных для себя условиях”.

Напомним, в конце декабря заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, рассказывая о том, как идёт процесс формирования объединённого рынка газа Союзного государства России и Беларуси, заявил, что Россия предложила определить цену на газ для Беларуси с учётом индексации цен и так называемого “перекрестного субсидирования” потребителей в России.

Россия предложила определить цену на газ для Беларуси с учётом индексации

В свою очередь глава белорусского Минэнерго Денис Мороз ещё в начале ноября заявлял о “дальнейшем сближении” цен на природный газ, а следом за ним - и на электричество в соседних странах. Это может означать либо снижение цены для белорусов, либо рост цен для россиян, поскольку пока цены на энергоресурсы в Беларуси значительно выше, чем в России.