Опубликовано: 31.12.2025 13:33 , Обновлено: 31.12.2025

Россия предложила определить цену на газ для Беларуси с учётом индексации цен и так называемого "перекрестного субсидирования" потребителей в России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

В интервью российскому РИА “Новости” Галузин рассказал, как идёт процесс формирования объединённого рынка газа Союзного государства России и Беларуси.

“Стараемся не загадывать относительно конкретных сроков его запуска”, - заявил Галузин, сообщив, что российское Минэнерго и “Газпром” “активно работают в этом направлении”.

“Привилегированную” цену, по которой Беларусь сейчас закупает газ у России, представитель МИД РФ назвал “союзнической поддержкой” Минску со стороны Москвы “в условиях непрекращающегося санкционного давления со стороны недружественных стран”.

Однако в перспективе, по словам Галузина, цена на голубое топливо в двух странах должна быть “выровнена”, а условия хозяйствования в газовой сфере “по меньшей мере, значительно сближены”. В этом процессе, подчеркнул российский дипломат, должны учитываться особенности регулирования внутреннего рынка обеих стран, в том числе индексация цен и действующее перекрестное субсидирование потребителей в России.

Напомним, о том, что переговоры Беларуси с Россией о новой цене на газ находятся на “завершающей стадии”, глава белорусского Минэнерго Денис Мороз сообщал ещё в начале ноября. С тех пор других публичных заявлений о переговорах в этой сфере не было ни с той, ни с другой стороны.

Тогда Мороз также заявлял о “дальнейшем сближении” цен на природный газ, а следом за ним - и на электричество в соседних странах. Это может означать либо снижение цены для белорусов, либо рост цен для россиян, поскольку пока цены на энергоресурсы в Беларуси значительно выше, чем в России.