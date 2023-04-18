Рестораны KFC ушли из России. А что в Беларуси?

Опубликовано: 18.04.2023 20:25 , Обновлено: 18.04.2023

Компания Yum! Brands, которая владеет сетью ресторанов и брендом KFC объявила об уходе из России. Об этом говорится в ее официальном пресс-релизе. Однако рестораны в России не будут закрыты полностью. А что будет с Беларусью?

“Yum! Brands завершила уход с российского рынка, продав свой бизнес KFC в России компании Smart Service Ltd., местному оператору, возглавляемому Константином Юрьевичем Котовым и Одри Эдуардовичем Осколковым. Продажа Smart Service, о которой было объявлено в октябре 2022 года и которая получила все необходимые одобрения правительств США и России, включает в себя все российские рестораны KFC, операционную систему, права на мастер-франшизу и торговую марку бренда Rostik’s”, - сообщили в компании.

Таким образом рестораны KFC в России станут Rostik’s. Первоначально Smart Service переведет более 100 ресторанов KFC в России в новый/старый формат. Как мастер-франчайзер, Smart Service также будет отвечать за работу с другими франчайзи в России по ребрендингу кафе в Rostik’s. Процесс, который будет происходить в течение некоторого времени.

Про Беларусь в заявлении компании не упоминается. Тем более, что в нашей стране правом на франшизу обладают совсем другие, местные компании. А зимой их представители заявили, что бренд из Беларуси не уйдет. Однако это не значит, что в будущем в американской корпорации “вкусняшек” (Yum! Brands - переводится как “Вкуснятина! Бренды”) не захотят последовать примеру Mcdonald’s и оставить нас с очередной сетью кафе под странным названием и “с тем самым привкусом”.

Бывший McDonald’s в Беларуси официально стал Mak.by