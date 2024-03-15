Как изменились доходы белорусов? В Белстате поделились статистикой за январь

Опубликовано: 15.03.2024 17:52 , Обновлено: 15.03.2024

В Национальном статистическом комитете рассказали о том, как изменились реальные доходы белорусов в январе 2024 года. Новые данные опубликовали на сайте ведомства 15 марта.

“Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе 2024 г. составили 105,1% к уровню января 2023 г”, — следует из нового отчета статистического комитета Беларуси.

Таким образом, согласно данным Белстата, доходы в январе 2024 года выросли на 5,1% относительно уровня января 2023 года.

[info_b]Согласно методике Белстата, реальные располагаемые денежные доходы — это доходы уже за вычетом налогов, сборов и взносов. А еще скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги (т.е. на инфляцию).

В такие доходы входят не только зарплаты (63%), но и доходы от предпринимательской и иной деятельности (8%), пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению (23,6%).[/info_b]

Из общего объема доходов: согласно отчету, занимает:

оплата труда – 63,7%;

доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход – 8,4%;

трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и др.) – 22,9%;

доходы от собственности и прочие доходы – 5%.

Согласно ранее опубликованному прогнозу социально-экономического развития Беларуси, в текущем году реальные располагаемые денежные доходы населения должны увеличиться на 3,5%.

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