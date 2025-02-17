Реальные доходы белорусов выросли почти на 10% в 2024 году. А как у соседей?

Опубликовано: 17.02.2025 13:31 , Обновлено: 17.02.2025

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в 2024 году выросли на 9,7% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат). Под реальными располагаемыми доходами понимаются денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные с учётом инфляции (индекса потребительских цен на товары и услуги).

Структура доходов белорусов в 2024 году:

Оплата труда : 65,8% — основной источник доходов для большинства белорусов.

: 65,8% — основной источник доходов для большинства белорусов. Трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и т. д.) : 21,8% — значительная доля доходов.

: 21,8% — значительная доля доходов. Доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход : 7,7% — доля доходов от собственного бизнеса и других источников, не связанных с наёмным трудом.

: 7,7% — доля доходов от собственного бизнеса и других источников, не связанных с наёмным трудом. Доходы от собственности и прочие доходы : 4,7%.

Важно отметить, что официальные данные Белстата отражают общую структуру доходов, а не только заработных плат. Для сравнения уровня оплаты труда приведём данные по средней заработной плате (до вычета налогов) в Беларуси и соседних странах:

Беларусь: 2693,9 рубля (данные за декабрь 2024 года).

Россия: 86 399 российских рублей (3057,92 рубля) (данные за ноябрь 2024 года). Рост — 17,74%, согласно данным Росстата.

Литва: 2443,2 евро (8354,77 рубля) (данные за декабрь 2024 года). Рост при этом составил 10,7%.

Польша: 8477,21 злотого (6962,84 рубля по курсу на 12.02.2025) (данные за IV квартал 2024 года). Это больше на 12,42%, чем аналогичный показатель прошлого года, сообщило Статистическое управление Польши.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Министерство здравоохранения Белаурси подняло профессиональные надбавки к зарплатам медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием. Ведомственным постановлением №18 от 7 февраля предусмотрено их поэтапное повышение в течение этого года: надбавки пообещали повысить 1 марта, 1 сентября и 1 декабря.

Минздрав Беларуси поднял надбавки к зарплатам среднему медперсоналу