Средняя зарплата в Беларуси подскочила до 747 долларов

Опубликовано: 13.02.2023 11:13 , Обновлено: 13.02.2023

По данным Белстата, средняя начисленная зарплата (номинальная) за декабрь 2022 года выросла сразу на 267,4 рубля (почти на 14%) и составила 1 915,6 рубля.

Если перевести ее в доллары (по курсу Нацбанка), то средняя начисленная зарплата поставила рекорд за всю историю ведения статистики в Беларуси.

Она подскочила до $747, заметили эксперты Banki24.by. Для сравнения: за ноябрь сумма в долларах составляла 675,5 USD. А предыдущий максимум и вовсе зафиксировали в декабре 2021 года (661,8 USD).

Наибольшую зарплату, в среднем, начислили, как всегда, минчанам — 2 728 рублей. На втором месте оказалась Минская область – в среднем 1 879,7 рубля. А на последнем — Могилевская, 1 508,3 рубля.

В свою очередь, как отметили аналитики, под конец 2022 года падение реальных зарплат в белорусских рубля и сопоставимых ценах сменилось их ростом. За декабрь-2022 благодаря замедлению инфляции реальные заработки в РБ выросли на 0,6%. Хотя еще в ноябре она снизилась на 2% по сравнению с ноябрем 2021 года.