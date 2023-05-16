Реальные доходы белорусов показали в апреле рост на 0,3%. Сколько осталось до плановых цифр?

Опубликовано: 16.05.2023 16:16 , Обновлено: 16.05.2023

В Белстате сообщили, что реальные располагаемые денежные доходы белорусов в I квартале 2023 гола составили 100,3% к уровню I квартала 2022 года. Ранее в Минэкономики назвали план роста к концу года.

Таким образом, доходы выросли на 0,3% по итогам четырех месяцев. А последний раз Белстат сообщал о падении в феврале. В Белстате ранее рассказали, что по итогам январа и февраля реальные доходы белорусов снизились на 1,1% по сравнению с таким же периодом 2022 года.

[info_b]Напомним, что в такие доходы входят не только зарплаты (63%), но и доходы от предпринимательской и иной деятельности (8%), пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению (23,6%).[/info_b]

Кстати, в марте Белстат опубликовал новые данные о структуре расходов белорусских домохозяйств. Оказывается, на покупку продуктов питания у среднестатистической семьи уходит около 39,3% доходов. Посмотрели, что с расходами на еду в других странах.

Тем временем, заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич заявила 1 мая, что в ее ведомстве серьезно относятся к повышению реальных доходов белорусов. По ее словам, за январь-март реальная зарплата уже выросла на 1,7%.

В планах Минэкономики, что к концу года реальные доходы белорусов должны вырасти на 4,1%. Так установлено в планах властей, но, уточнила чиновница, все будет зависеть от ситуации в экономике Беларуси. Таким образом, доходам белорусов осталось вырасти ещё на 3,8%, ведь в Совмине говорят об успехах и росте экономики.

В Минэкономики рассказали, когда реальные доходы белорусов начнут расти. На сколько?