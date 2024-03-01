Минус 278,8 рубля. В Беларуси снизился размер пособия на погребение

Опубликовано: 01.03.2024 08:07 , Обновлено: 01.03.2024

С 1 марта размер пособия на погребение, которое выплачивается белорусам в случае смерти близкого родственника, сократится на 278,8 рубля. Всё дело в снижении размера среднего заработка белорусов, к которому привязано пособие.

Поскольку средняя зарплата по стране в январе 2024 года сократилась (по данным Белстата, белорусы в среднем получали на 278,8 рубля меньше , чем в декабре 2023 года), соразмерно снизится и пособие на погребение. По закону оно равняется 100% этого показателя. Таким образом, в марте белорусы на погребение близких из средств бюджета государственного внебюджетного фонда соцзащиты могут получить не более 1991,2 рубля .

[info_b]В Беларуси пособие на погребение выплачивают в размере средней заработной платы работников в стране за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти. Следовательно, в декабре будут брать в расчет среднюю зарплату за октябрь.[/info_b]

Напомним, что обратиться за выплатой пособия на погребение родственники умершего могут в течение 6 месяцев со дня смерти. Для этого помимо письменного заявления необходимо предоставить следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

справка о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована в Беларуси;

свидетельство о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована за пределами страны;

свидетельство о рождении (при его наличии) – в случае смерти ребенка (детей);

для лиц в возрасте 18-23 лет — справка о том, что умерший на день смерти являлся обучающимся или воспитанником учреждения образования.

Ранее Телеграф сообщил, что средняя зарплата за январь в Беларуси, по данным Белстата, составила 1,991 тыс. рублей до вычета налогов (это около $630 по курсу Нацбанка на 31 января). При этом размер номинальной начисленной зарплаты в Беларуси сильно отличается в зависимости от региона: максимальную, по статистике, получают в Минске (2,697 тыс. рублей), минимальную - в Могилевской области (1,666 тыс. рублей).

Средняя зарплата в Минске в январе превысила $800. А что в регионах?