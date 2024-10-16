Разница с Беларусью - в 2-5 раз. Эксперты сравнили стоимость зарядки электромобилей в Европе

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Опубликовано: 16.10.2024 11:11 , Обновлено: 21.11.2024

Европейские эксперты сравнили стоимость зарядки электромобилей в различных странах Европы и СНГ. Оказалось, что цена, которую приходится платить белорусским владельцам электрокаров, в 2-3 раза отличается от цен в соседних России, Польше, Литве и Латвии.

Неофициальный рейтинг стран по стоимости зарядки электрокаров составил портал Visual Capitalist. Для расчётов брали среднюю стоимость зарядки электромобиля Tesla Model 3 в течение 25 минут на общественных станциях зарядки. Информацию о тарифах авторы рейтинга взяли из данных Европейской обсерватории альтернативного топлива (EAFO) по состоянию на 2024 год.

Оказалось, что дешевле всего зарядка Tesla Model 3 обойдётся пользователям в Беларуси. Тариф на эту услугу в белорусской сети Malanka, к примеру, составляет всего 0,56 руб./кВт*ч. Составители рейтинга подсчитали, что на зарядку электрокара на 100 км в Беларуси уйдёт всего 1,94 евро, то есть не более 7 рублей.

Приблизиться к такому низкому показателю, как следует из информации Visual Capitalist, не удалось ни одной стране Евросоюза и СНГ. На второй строчке рейтинга расположилась Исландия, но даже её цены - в полтора раза выше белорусских. Что же до соседних с Беларусью стран, что разница в ценах на зарядку там в два-три раза в пользу Беларуси:

Россия - 4,16 евро, то есть в 2,1 раза выше,

Польша - 6,7 евро, то есть в 3,5 раза выше,

Латвия и Литва - 9,8 евро, то есть в 5 раз выше.

Как пояснили эксперты Bloomberg, среди европейских государств цены ниже в целом в странах с более высокой долей возобновляемой энергии, в то время как в странах с высокими ценами на импортную энергию (таких как Германия) цены выше.

По словам аналитиков, на повышении цен также сказывается показатель плотности размещения зарядных станций по стране и количество сверхбыстрых зарядных станций. Например, по состоянию на конец 2023 года на одну сверхбыструю зарядную станцию в Великобритании приходилось 170 электрокаров, в Норвегии - около 100, во Франции — 77, а в Китае — всего 17. При этом быстрая зарядка в каждой из этих стран сейчас стоит дешевле бензина, поэтому, по словам экспертов, по мере усиления конкуренции цены постепенно снижаются и там.

Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусская сеть ЭЗС Malanka весной повысила стоимость на услуги подзарядки электромобилей. Таким образом, с апреля за 1 кВт·ч белорусам приходится платить следующую цену:

при медленной зарядке — 0,43 руб/кВт·ч,

при быстрой зарядке — 0,56 руб/кВт·ч.

Malanka объявила о повышении цены подзарядки электромобилей. На сколько?