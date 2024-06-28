"Работаем дальше" - Белорусы массово устремились в леса за черникой. По чём сдают и продают?

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Опубликовано: 28.06.2024 12:16 , Обновлено: 10.07.2024

Невзирая на заморозки и вопреки прогнозам скептиков, белорусские леса в нынешнем сезоне не лишены черники. Уже сейчас жители как южных, так и северных регионов Республики хвастаются полными ведёрками сочных ягод и превращают собранные урожаи в вареники и деньги. Посмотрели, по чём сейчас продают чернику на рынке и по объявлениям и за сколько можно сдать собранный урожай ягод в заготовительные пункты.

Когда для одних черника - всего лишь лакомство и её собирают “чисто на варенички”, другие готовы собирать её целыми ванными и работают в лесах дни и недели напролёт. Сдача черники в заготовительные пункты - один из популярных способов сезонного заработка для белорусов от мала до велика. Всего по стране действует почти 800 точек приёма черники. Цены за килограмм свежей ягоды в различных регионах разнятся. За 1 кг черники можно заработать от 4 до 8 рублей.

В погоне за черникой, белорусов сейчас не останавливают ни тридцатиградусная жара, ни комары, ни пожарные ограничения Минлесхоза. Напомним, что сейчас по всей Беларуси сохраняются ограничения на посещения лесов. Это, к слову, запрещает заезд в лес на автомобильном транспорте и разведение костров. Следить за обстановкой в белорусских лесах и вводимых ограничениях и запретах можно по онлайн-карте ведомства на сайте.

Для тех, кому некогда съездить в лес либо просто не хочется гнуть спину ради сочной ягоды, её можно купит на рынке либо заказать сбор у ягодников. Так, на столичной Комаровке купить кило ягод в среднем можно за 10 рублей. Дешевле купить чернику можно, заказав её у опытных собирателей. “Куфар” полон частных объявлений от ягодников из самых разных регионов. Цены также разнятся.

Скриншоты объявлений на "Куфар" по состоянию на 28 июня 2024 г.

В Гродненской, Могилёвской и Брестской областях литр черники с рук можно купить по цене от 5 рублей. Под Минском собиратели просят больше - 7-10 рублей за литр. Гомельские “коммерсанты” внедряют маркетинг и предлагают собрать чернику по 4,99 рублей за литр. В Витебской области к сбору черники традиционно приступают позже, и цена выше - 8-10 рублей за литр.

Ранее Telegraf.news писал о том, что многие белорусы в разгар черничного сезона устремились в леса чтобы заработать, а другие напротив, хотят собрать побольше черники для себя. Вот только срок жизни у ягоды не велик и можно столкнуться с дефицитом идей в вопросах как её употребить и заготовить. Предлагаем 8 способов заготовки и приготовления черники, которых вы могли не знать.

Никаких вареников и джема. Нашли 8 способов, что сделать с невероятным урожаем черники в этом году