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"Работаем дальше" - Белорусы массово устремились в леса за черникой. По чём сдают и продают?

"Работаем дальше" - Белорусы массово устремились в леса за черникой. По чём сдают и продают?
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Невзирая на заморозки и вопреки прогнозам скептиков, белорусские леса в нынешнем сезоне не лишены черники. Уже сейчас жители как южных, так и северных регионов Республики хвастаются полными ведёрками сочных ягод и превращают собранные урожаи в вареники и деньги. Посмотрели, по чём сейчас продают чернику на рынке и по объявлениям и за сколько можно сдать собранный урожай ягод в заготовительные пункты.

Когда для одних черника - всего лишь лакомство и её собирают “чисто на варенички”, другие готовы собирать её целыми ванными и работают в лесах дни и недели напролёт. Сдача черники в заготовительные пункты - один из популярных способов сезонного заработка для белорусов от мала до велика. Всего по стране действует почти 800 точек приёма черники. Цены за килограмм свежей ягоды в различных регионах разнятся. За 1 кг черники можно заработать от 4 до 8 рублей.

В погоне за черникой, белорусов сейчас не останавливают ни тридцатиградусная жара, ни комары, ни пожарные ограничения Минлесхоза. Напомним, что сейчас по всей Беларуси сохраняются ограничения на посещения лесов. Это, к слову, запрещает заезд в лес на автомобильном транспорте и разведение костров. Следить за обстановкой в белорусских лесах и вводимых ограничениях и запретах можно по онлайн-карте ведомства на сайте.

Для тех, кому некогда съездить в лес либо просто не хочется гнуть спину ради сочной ягоды, её можно купит на рынке либо заказать сбор у ягодников. Так, на столичной Комаровке купить кило ягод в среднем можно за 10 рублей. Дешевле купить чернику можно, заказав её у опытных собирателей. “Куфар” полон частных объявлений от ягодников из самых разных регионов. Цены также разнятся.

Скриншоты объявлений на "Куфар" по состоянию на 28 июня 2024 г.
Скриншоты объявлений на "Куфар" по состоянию на 28 июня 2024 г.

В Гродненской, Могилёвской и Брестской областях литр черники с рук можно купить по цене от 5 рублей. Под Минском собиратели просят больше - 7-10 рублей за литр. Гомельские “коммерсанты” внедряют маркетинг и предлагают собрать чернику по 4,99 рублей за литр. В Витебской области к сбору черники традиционно приступают позже, и цена выше - 8-10 рублей за литр.

Ранее Telegraf.news писал о том, что многие белорусы в разгар черничного сезона устремились в леса чтобы заработать, а другие напротив, хотят собрать побольше черники для себя. Вот только срок жизни у ягоды не велик и можно столкнуться с дефицитом идей в вопросах как её употребить и заготовить. Предлагаем 8 способов заготовки и приготовления черники, которых вы могли не знать.

Никаких вареников и джема. Нашли 8 способов, что сделать с невероятным урожаем черники в этом году

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