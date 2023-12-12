Путин подписал закон об отсрочке погашения белорусских кредитов. На сколько лет?

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Опубликовано: 12.12.2023 13:14 , Обновлено: 12.12.2023

Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Беларуси, которое было подписано в Москве весной этого года. Его суть – перенос платежей по погашению госдолга по кредитам.

Президент России 12 декабря подписал закон о ратификации соглашения между правительствами России и Беларуси, подписанное в Москве 21 апреля. Оно предусматривает перенос платежей в погашение основного долга по кредитам, полученных с апреля по конец 2023 года, на период с 2029 по 2034 год.

Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов ранее отмечал, что в соглашении предусмотрен перенос платежей в погашение основного долга по госкредитам, которые должны быть осуществлены с 16 апреля по 31 декабря 2023 года включительно на период с 2029 по 2034 год.

Ранее Телеграф писал, что частные инвесторы в России обратились в Министерство экономического развития РФ с просьбой ограничить Беларуси доступ к межгосударственным кредитам, а также к российскому рынку капитала в целом. Причиной авторы обращения назвали невыплаты по выпущенным ранее еврооблигациям на общую сумму более чем в 200 миллионов долларов.

Российские инвесторы попросили Кремль не давать Беларуси кредиты. Почему?