Профсоюзы выделили белорусам день, чтобы лично пожаловаться на цены и качество продуктов

Опубликовано: 15.10.2025 10:59 , Обновлено: 15.10.2025

Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) решила организовать тематический день в своих общественных приемных и предложил белорусам лично пожаловаться на цены или качество товаров в магазинах. Личный приём граждан пообещали организовать во всех областных центрах. Узнали, когда и куда обращаться.

Работу общественных приёмных ФПБ решила организовать уже в этот четверг, 16 октября . Специалисты будут работать с личными обращениями с 11:30 до 20:30 в следующих местах:

Брестское областное объединение профсоюзов - Брест, ул. К.Маркса, 19, телефон для обращений 8 (033) 690 17 17,

Витебское областное объединение профсоюзов - Витебск, ул. Калинина, 4, телефон для обращений 8 (0212) 26 18 48,

Гродненское областное объединение профсоюзов - Гродно, ул. Советская, 4, , телефон для обращений 8 (0152) 62-44-54,

Гомельское областное объединение профсоюзов - Гомель на ул. Советская, 29, телефон для обращений 8 (0232) 25-34-87,

Могилевское областное объединение профсоюзов - Могилев, пер. Комиссариатский, д. 5, телефон для обращений 8 (0-222) 33-00-63,

Минское областное объединение профсоюзов - Минск на пл. Свободы, 23, телефон для обращений 8 (044) 583 65 41,

Минское городское объединения профсоюзов - штаб-квартира ФПБ, пр. Победителей, 21 (1-й этаж), телефон для обращений 8 (029) 35 000 32.

Помимо телефонных звонков и личных обращений специалисты из общественных приёмных ФПБ на постоянной основе работают и с электронными обращениями граждан. Пожаловаться на цены или высказать свои пожелания и замечания по ситуации на потребительском рынке можно через специальный сервис на официальном интернет-портале ФПБ.

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