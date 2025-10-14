МАРТ оштрафовал белорусские мясокомбинаты за цены «ниже установленного предела». Это как?

Опубликовано: 14.10.2025 19:36 , Обновлено: 14.10.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщило о штрафах в отношении нескольких белорусских производителей мясных изделий за продажу продукции по ценам ниже установленного государством минимального предела.

При этом речь идёт именно об экспорте. Дело в том, что в Беларуси на некоторое товары действуют минимальные цены, если они продаются на экспорт. Ниже продавать нельзя. Перечень таких продуктов ведёт Минсельхозпрод.

Под санкции МАРТ попали:

СПК «Агрокомбинат Снов» (штраф 11 тыс. рублей); ОАО «Ошмянский мясокомбинат» (более 6,5 тыс. рублей); ОАО «Слуцкий мясокомбинат» (вынесено предупреждение юридическому лицу); ОАО «Милкавита»; ООО «АртисЛигал» – управляющая компания ООО «ПушКомпани».

Всего за 9 месяцев министерство выявило нарушения в ценообразовании у 212 компаний, из них 7 случаев связаны с экспортом товаров по заниженным ценам.

Общая сумма штрафов, собранных МАРТ, составила 400 тыс. рублей .

В качестве примеров других нарушений в министерстве привели несколько случаев, когда также были наложены штрафы. Так, ООО «Белинвестторг» было оштрафовано на 25 тыс. рублей. По мнению МАРТ, компания необоснованно завышала цены на аккумуляторы для бюджетных организаций и нарушала правила оформления документов.

А Пинский хлебозавод («Берестейский пекарь»), по данным министерства, повысил цену на багет «Миник» на 73%, представив его как новый продукт, чтобы избежать обвинений в нарушении, что в итоге не помогло.

В Могилёвской области чиновники заявили о значительном завышении цен на школьные товары: торговая наценка на одежду доходила до 80% вместо допустимых 40%, а на канцтовары — до 440%.