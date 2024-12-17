Профсоюз здравоохранения предложил новые «значительные» надбавки для некоторых белорусских врачей

Опубликовано: 17.12.2024 14:02 , Обновлено: 17.12.2024

Белорусский профсоюз работников здравоохранения (БПРЗ) предложил увеличить действующие профессиональные надбавки к зарплатам некоторым категориям врачей, а также ввести новые единовременные доплаты другим категориям медицинских работников. Об этом 17 декабря рассказал председатель БПРЗ Вячеслав Шило на VIII профсоюзном съезде, который проходит в Минске.

Говоря о планах на будущую пятилетку, Шило заявил, что профильный профсоюз уже выступил с законодательной инициативой об увеличении надбавки медработникам за наличие квалификационных категорий.

Также в планах на 2025–2029 годы заложено увеличения надбавки за стаж в бюджетной сфере (её рассчитывают, исходя из размера базовой ставки, на сегодняшний день она составляет 76 рублей для работников со стажем свыше 15 лет), сообщили в Минздраве.

Кроме того, по словам Шило, профсоюзы уже внесли предложение по введению новых единовременных выплат “в значительных размерах” для некоторых медработников. Доплату предложили для тех специалистов, которые по завершении срока обязательной отработки, предусмотренной для выпускников белорусских медвузов, решат заключить контракт с медучерждением на максимально возможный срок.

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 января 2025 года минимальная зарплата в Беларуси, согласно распоряжению главы правительства, будет составлять 726 рублей, то есть почти на 16% выше, чем сейчас.

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