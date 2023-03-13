Про какие доходы и подарки белорусам не надо подавать налоговую декларацию в марте? В МНС объяснили

Опубликовано: 13.03.2023 15:57 , Обновлено: 13.03.2023

До конца марта белорусы (не все) должны отчитаться о доходах за 2022 год, заполнив налоговую декларацию. В профильном министерстве напомнили, какие подарки не облагаются подоходным налогом. А кому в любом случае придется об этом сообщить?

Как объяснили в Министерстве по налогам и сборам (МНС), согласно подпункту 2.1 пункта 2 статьи 196 Налогового кодекса, «объектом налогообложения подоходным налогом с физических лиц не признаются доходы, полученные плательщикам-физлицами от операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями физических лиц, состоящих между собой в отношениях:

близкого родства – это родители (усыновители, удочерители), супруги, дети, родные братья и сестры, деды, бабки, прабабки, правнуки;

близкого свойства – близкие родственники другого супруга, даже если он умер, а также опекуна, попечителя или подопечного.

Независимо от суммы подаренного, такие доходы или подарки налогом не облагаются.

Например, если мама подарила дочери квартиру, или теща сделала подарок зятю в виде дачи, в налоговой декларации это указывать не надо.

Кроме того, налогом не облагаются подарки на общую сумму до 9 338 рублей от друзей или знакомых.

А кто должен платить налог на подарки?

Как ранее писал Телеграф, согласно пункту 22(1) ст. 208 Налогового Кодекса, доходы (подарки), полученные от близких родственников, опекунов, попечителей и т.д. и превышают (в сумме от всех источников) 100 базовых величин (сейчас 3700 BYN) в течение налогового периода (например, календарного года), все же облагаются налогом если белорус:

указал этот доход в пояснениях об источниках доходов;

на дату начала проверки непрерывно в течение 5 лет и более относился к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике (был так называемым «тунеядцем» ) и был включен в соответствующую базу данных.

Тогда он (если выполнены оба условия) должен выплатить подоходный налог в размере 10% от суммы, которая превышает 100 базовых.

С 2023 года некоторые белорусы обязаны платить налог на подарки от родственников. Когда и какую сумму?