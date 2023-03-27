Приорбанк запретил в своих кассах платежи ЕРИП с 1 апреля. Что делать клиентам?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 27.03.2023 15:50 , Обновлено: 27.03.2023

В Приорбанке предупредили клиентов, что с 1 апреля в кассах банка не будут принимать платежи ЕРИП. И рассказали, как теперь совершать операции таким способом.

Как отметили в пресс-службе банка, с 1 апреля платить через ЕРИП или пополнять счет можно будет только:

в устройствах самообслуживания;

в интернет-банке;

в мобильном приложении Prior Online.

Ранее Телеграф писал, что в ЕРИП сообщили о введении для белорусов нижнего лимита на проведение некоторых операций. Изменения вступили в силу с 21 марта.

ЕРИП ввел для белорусов минимальный платеж по некоторым операциям