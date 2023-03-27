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Приорбанк запретил в своих кассах платежи ЕРИП с 1 апреля. Что делать клиентам?

Приорбанк запретил в своих кассах платежи ЕРИП с 1 апреля. Что делать клиентам?
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В Приорбанке предупредили клиентов, что с 1 апреля в кассах банка не будут принимать платежи ЕРИП. И рассказали, как теперь совершать операции таким способом.

Как отметили в пресс-службе банка, с 1 апреля платить через ЕРИП или пополнять счет можно будет только:

  • в устройствах самообслуживания;
  • в интернет-банке;
  • в мобильном приложении Prior Online.

Ранее Телеграф писал, что в ЕРИП сообщили о введении для белорусов нижнего лимита на проведение некоторых операций. Изменения вступили в силу с 21 марта.

ЕРИП ввел для белорусов минимальный платеж по некоторым операциям

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