ЕРИП ввел для белорусов минимальный платеж по некоторым операциям

Опубликовано: 21.03.2023 11:49 , Обновлено: 21.03.2023

В ЕРИП сообщили о введении для белорусов нижнкго лимита на проведение некоторых операций. Изменения вступили в силу с 21 марта.

“Информируем, что с 21.03.2023 года по части банковских услуг (пополнение банковских счетов, вкладов и депозитов) разрешенная минимальная сумма платежа составляет 3 руб”, - говорится в сообщении пресс-службы ЕРИП.

Ранее стало известно, что новые ограничения в ЕРИП решили ввести с целью “минимизации рисков мошеннических операций”, когда за короткий период времени один или несколько плательщиков многократно совершают однотипные платежи «на малозначительные суммы, не имеющие явного экономического смысла». Об этом белорусские банки проинформировало ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Единое расчетное и информационное пространство».