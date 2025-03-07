Приорбанк улучшил условия программы для пенсионеров. А где дарят сертификат на 10 рублей в «Евроопте»?

Опубликовано: 07.03.2025 15:15 , Обновлено: 07.03.2025

Белорусские банки анонсировали ряд изменений для своих клиентов. В центре внимания — нововведения для пенсионеров, но есть и другие важные новости, касающиеся вкладов, карт, сервисов и акций. Журналист Telegraf.news внимательно изучил все эти изменения и выбрал самое важное для белорусов.

Приорбанк объявил об улучшении условий своей пенсионной программы с 10 марта 2025 года. Теперь с картой «Белкарт» к базовому счету пенсионеры смогут:

Бесплатно снимать наличные без ограничений в банкоматах Приорбанка и до 1000 рублей в месяц в банкоматах других банков (раньше лимит был 200 рублей).

Получать скидку 50% на СМС-информирование (от 1 рубля).

Получать манибек : 2% — в аптеках (по операциям от 20 рублей).

2% — в категориях «медицина и здоровье», «транспорт и передвижение», «сад и огород» (по операциям от 50 рублей).

1% — на маркетплейсах Wildberries, Ozon и др. (по операциям от 50 рублей). Выпускать карты Visa/Mastercard Gold в белорусских рублях со скидкой 90%.

В Приорбанке напомнили, что с июля 2025 года все социальные выплаты (в том числе пенсии) должны зачисляться только на базовые счета.

ВТБ (Беларусь) запустил новый вклад «В теме» в белорусских рублях, ставка по которому привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Максимальная доходность — до 15% годовых (при нынешней ставке рефинансирования). Вклад можно открыть на срок от 1 года до 3 лет с любой датой окончания, минимальная сумма — 100 рублей. Предусмотрена возможность пополнения, а проценты выплачиваются ежемесячно (можно выбрать капитализацию или перечисление на отдельный счёт).

Альфа Банк объявил об изменениях в Договоре о комплексном банковском обслуживании, вступающих в силу с 5 марта. Изменения коснулись:

Порядка определения накопительного лимита по услуге « А-курс » (теперь он начисляется только по валютно-обменным операциям в мобильном приложении INSNC).

» (теперь он начисляется только по валютно-обменным операциям в мобильном приложении INSNC). Определения термина « Канал Интернет-поддержки ».

». Условий предоставления услуги «Альфа Белавиа» (уточнено, что услуга не предоставляется по картам, выпущенным к счетам с овердрафтом).

С 17 апреля Альфа Банк также решил внести изменения в Перечень вознаграждений. Из них стало понятно, что банк собрался прекратить выпуск/перевыпуск карт в российских рублях (за некоторыми исключениями).

Беларусбанк упростил процедуру открытия счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь это можно сделать онлайн через межбанковскую систему идентификации (МСИ), если клиент уже прошёл идентификацию в любом банке страны.

МТБанк с 7 апреля 2025 года решил поменять условия расчёта бонусных баллов по «Куфар Карте» при оплате в сервисе «Куфар Оплата» (как при бронировании жилья, так и при покупке товаров/услуг).

Банк РРБ и Нео Банк (совместно с Visa и «Евроопт») проводят идентичные акции для держателей карт Visa. В период с 1 по 31 марта, зарегистрировавшись в приложении Visa Extra и привязав карту Visa этих банков, можно получить сертификат на 10 рублей для покупок в магазинах «Евроопт» и «Хит».

К слову, на днях журналисты Telegraf.news рассказывали о недавних изменениях в Белинвестбанке .

Белинвестбанк увеличил абонплату по некоторым карточкам. Но и улучшил ряд условий