Приорбанк улучшил условия программы для пенсионеров. А где дарят сертификат на 10 рублей в «Евроопте»?
Белорусские банки анонсировали ряд изменений для своих клиентов. В центре внимания — нововведения для пенсионеров, но есть и другие важные новости, касающиеся вкладов, карт, сервисов и акций. Журналист Telegraf.news внимательно изучил все эти изменения и выбрал самое важное для белорусов.
Приорбанк объявил об улучшении условий своей пенсионной программы с 10 марта 2025 года. Теперь с картой «Белкарт» к базовому счету пенсионеры смогут:
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Бесплатно снимать наличные без ограничений в банкоматах Приорбанка и до 1000 рублей в месяц в банкоматах других банков (раньше лимит был 200 рублей).
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Получать скидку 50% на СМС-информирование (от 1 рубля).
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Получать манибек :
2% — в аптеках (по операциям от 20 рублей).
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2% — в категориях «медицина и здоровье», «транспорт и передвижение», «сад и огород» (по операциям от 50 рублей).
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1% — на маркетплейсах Wildberries, Ozon и др. (по операциям от 50 рублей).
Выпускать карты Visa/Mastercard Gold в белорусских рублях со скидкой 90%.
В Приорбанке напомнили, что с июля 2025 года все социальные выплаты (в том числе пенсии) должны зачисляться только на базовые счета.
ВТБ (Беларусь) запустил новый вклад «В теме» в белорусских рублях, ставка по которому привязана к ставке рефинансирования Нацбанка. Максимальная доходность — до 15% годовых (при нынешней ставке рефинансирования). Вклад можно открыть на срок от 1 года до 3 лет с любой датой окончания, минимальная сумма — 100 рублей. Предусмотрена возможность пополнения, а проценты выплачиваются ежемесячно (можно выбрать капитализацию или перечисление на отдельный счёт).
Альфа Банк объявил об изменениях в Договоре о комплексном банковском обслуживании, вступающих в силу с 5 марта. Изменения коснулись:
- Порядка определения накопительного лимита по услуге « А-курс » (теперь он начисляется только по валютно-обменным операциям в мобильном приложении INSNC).
- Определения термина « Канал Интернет-поддержки ».
- Условий предоставления услуги «Альфа Белавиа» (уточнено, что услуга не предоставляется по картам, выпущенным к счетам с овердрафтом).
С 17 апреля Альфа Банк также решил внести изменения в Перечень вознаграждений. Из них стало понятно, что банк собрался прекратить выпуск/перевыпуск карт в российских рублях (за некоторыми исключениями).
Беларусбанк упростил процедуру открытия счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь это можно сделать онлайн через межбанковскую систему идентификации (МСИ), если клиент уже прошёл идентификацию в любом банке страны.
МТБанк с 7 апреля 2025 года решил поменять условия расчёта бонусных баллов по «Куфар Карте» при оплате в сервисе «Куфар Оплата» (как при бронировании жилья, так и при покупке товаров/услуг).
Банк РРБ и Нео Банк (совместно с Visa и «Евроопт») проводят идентичные акции для держателей карт Visa. В период с 1 по 31 марта, зарегистрировавшись в приложении Visa Extra и привязав карту Visa этих банков, можно получить сертификат на 10 рублей для покупок в магазинах «Евроопт» и «Хит».
К слову, на днях журналисты Telegraf.news рассказывали о недавних изменениях в Белинвестбанке .
Белинвестбанк увеличил абонплату по некоторым карточкам. Но и улучшил ряд условий