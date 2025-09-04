Приорбанк предупредил о проблемах с картами Белкарт за границей

Опубликовано: 04.09.2025 14:23 , Обновлено: 04.09.2025

Приорбанк предупредил своих клиентов о проблемах, с которыми они могут столкнуться при расчетах карточками Белкарт, выпущенных белорусскими банками.

По официальной информации от пресс-службы, проблемы могут возникнуть при расчетах в популярных сервисах маркетплейса Яндекс за рубежом.

“Специалисты платежной системы работают над оперативным восстановлением. О возобновлении корректной работы мы сообщим дополнительно”, - говорится в заявлении банка без уточнений причин сбоев в работе карт.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце прошлого месяца белорусы пожаловались на массовые сбои в работе с международной системой электронных платежей PayPal. У кого-то не получается привязать банковскую карту в магазине, а у кого-то при попытке провести оплату система отклоняет запрос. В одном из белорусских банков 26 августа прокомментировали ситуацию и объяснили, что делать клиентам, столкнувшимся с такой проблемой.

Белорусам начали массово отклонять платежи по PayPal. В одном из банков объяснили, что делать