Белорусам начали массово отклонять платежи по PayPal. В одном из банков объяснили, что делать

Опубликовано: 26.08.2025 15:05 , Обновлено: 26.08.2025

Белорусы пожаловались на массовые сбои в работе с международной системой электронных платежей PayPal. У кого-то не получается привязать банковскую карту в магазине, а у кого-то при попытке провести оплату система отклоняет запрос. В одном из белорусских банков 26 августа прокомментировали ситуацию и объяснили, что делать клиентам, столкнувшимся с такой проблемой.

Жалобы на невозможность совершения платежей через PayPal начали массово появляться на тематических форумах с конца прошлой недели, сообщил портал Banki24.by.

[inf]PayPal — одна из крупнейших международных электронных платежных систем. Она позволяет пользователям отправлять и получать деньги друг другу, а также оплачивать товары и услуги в интернет-магазинах и сервисах. В Беларуси в настоящее время система работает в ограниченном режиме: белорусы могут оплатить с её помощью покупки в иностранных интернет-магазинах, но вывести средства на карту белорусского банка не могут.[/inf]

О проблемах, появившихся в последнее время, сообщали клиенты самых разных белорусских банков - Беларусбанка, БНБ, Альфа-Банка, Паритетбанка, МТБанка. В последнем 26 августа прокомментировали ситуацию.

В пресс-службе финансового учреждения признали, что получают сообщения “об ограничениях, затрагивающих работу платежной системы PayPal”.

“В настоящее время операции, совершаемые с использованием карт через PayPal (как оплаты, так и добавление карт), могут быть недоступны или отклоняться”, - обрисовали характер проблем, с которыми столкнулись их клиенты в МТБанке.

Там заявили, что с подобной ситуацией столкнулись и клиенты других финансовых учреждений стран, но сам МТБанк со своей стороны никоим образом не ограничивал работу своих карт в международной системе.

“МТБанк совместно с платежными системами работает над скорейшим разрешением этой ситуации”, - заверили в банке и дали несколько рекомендаций клиентам, у которых PayPal в какой-то момент отклонила платёж.

Там посоветовали сохранять чек или сообщение об ошибке и информировать о случившемся банк, чтобы “ускорить взаимодействие с платёжными системами”.