"Приорбанк" предупредил белорусов о "трудностях в работе" некоторых сервисов

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Опубликовано: 18.09.2024 09:17 , Обновлено: 18.09.2024

В среду утром, 18 сентября, "Приорбанк" опубликовал сообщение, в котором предупредил белорусов о "трудностях в работе" некоторых сервисов. Как долго продлится технический сбой, что конкретно не работает и в чём причина, в пресс-службе банка не уточнили.

Там добавили, что сотрудники делают всё, чтобы восстановить работу как можно быстрее. К сожалению, каких-либо деталей не привели. О восстановлении работоспособности сервисов в “Приорбанке” пообещали сообщить дополнительно.

Ранее в финучреждении предупреждали, что на 18 сентября запланированы технические работы. Однако речь шла о промежутке времени с 00:00 до 06:00. В это время должны были быть недоступны операции в банкоматах, платёжно-справочных терминалах, сервисах дистанционного обслуживания и Интернет-банке “Приорбанка”. Кроме того, могли возникнуть сбои в платежах по карточкам в Интернет-магазинах и на сайте E-Pay, а также операции по картам “Приорбанка” в устройствах других банков.

Обновлено В 09:56 в банке сообщили, что "работоспособность сервисов восстановлена" и операции "проходят в обычном режиме".

Ранее Telegraf.news писал, что в “Беларусбанке” предупредили об ошибке, которая может возникнуть при оплате газа. Речь идёт о проведении операции через Интернет-банкинг, мобильный банкинг и инфокиоски. В финучреждении объяснили, что это связано с переводом потребителей на новую систему начислений ЖКУ.

«Беларусбанк» предупредил об ошибке при оплате ЖКУ. Почему нельзя оплатить газ?