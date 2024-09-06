"Беларусбанк" предупредил об ошибке при оплате ЖКУ. Почему нельзя оплатить газ?

Опубликовано: 06.09.2024 08:46 , Обновлено: 06.09.2024

В "Беларусбанке" предупредили об ошибке, которая может возникнуть при оплате газа. Речь идёт о проведении операции через Интернет-банкинг, мобильный банкинг и инфокиоски. В финучреждении объяснили, что это связано с переводом потребителей на новую систему начислений ЖКУ.

В финучреждении подчеркнули, что на сегодняшний день всех потребителей газа переводят в единую систему начислений жилищно-коммунальных услуг — АИС «Расчёт-ЖКУ». Если плательщик уже там, при попытке оплатить газ в Интернет-банкинге, мобильном банкинге или инфокиоске возникнет ошибка и система не даст этого сделать.

В связи с этим в “Беларусбанке” посоветовали оплачивать газоснабжение следующим образом: Система «Расчёт» (ЕРИП) в → Коммунальные платежи → Газоснабжение АИС Расчёт-ЖКУ → Минск → Мингаз → Газоснабжение АИС Расчет-ЖКУ → № лицевого счета. В организации добавили, что оплата производится после 15-го числа.

Ранее Telegraf.news писал, что один из белорусов пожаловался на то, что в банкомате “Белинвестбанка” не смог положить деньги на счёт. По его словам, устройство категорически отказывалось принимать купюры номиналом 100 рублей. Оказывается, речь идёт не о всех банкнотах, а только о тех, что Национальный банк ввёл в обращение два года назад.

Один из банков предупредил о купюрах, которые не принимают в банкоматах Беларуси. Посмотрите, есть ли они у вас