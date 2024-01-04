Приорбанк объявил о "замедлении" обслуживания белорусов. Что произошло?

Опубликовано: 04.01.2024 12:21 , Обновлено: 04.01.2024

В одном из крупнейших банков Беларуси Приорбанк сообщили 4 января, что наблюдают "замедление в обслуживании физических лиц в отделениях". О причинах случившегося в банке не рассказали.

“Для совершения операций рекомендуем воспользоваться приложением Prior Online или интернет-банком”, - посоветовали в банке и пообещали сообщить о полном восстановлении работы, извинившись за неудобства.

Ранее Телеграф сообщил, что с начала 2023 года австрийская корпорация Raiffeisen Bank International (RBI) закрыла уже 13 подразделений своей “дочки”, “Приорбанка”, в Беларуси. Это следует из открытой финансовой отчетности RBI за III квартал. Посмотрели, как финансовые аналитики корпорации оценивают перспективы ведения бизнеса в стране в ближайшем будущем.

«Приорбанк» за год закрыл 13 офисов в Беларуси. Что будет дальше?