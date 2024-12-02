"Люди у нас привыкли хорошо выпивать" - Лукашенко пообещал не отменять госмонополию на сигареты и алкоголь

Опубликовано: 02.12.2024 13:51 , Обновлено: 02.12.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 декабря при согласовании кандидатуры на пост гендиректора ОАО "Минск Кристалл" - управляющей компании холдинга «Минск Кристалл Групп» пообещал не отменять госмонополию на производство алкоголя и табака в стране.

Напомним, возглавлять “Минск Кристалл” будет Андрей Демидовец, который раньше был гендиректором Гомельского ликеро-водочного завода “Радамир”. “У нас монополия на производство и реализацию алкогольной продукции. Мы от этого отходить не будем. Хотя к нам претензии многие предъявляли”, - сказал Лукашенко.

По его словам, “надо держать под контролем” весь алкоголь, потому что, во-первых, он вместе с табаком “прилично формирует бюджет”. “И это же здоровье людей. Люди у нас привыкли хорошо выпивать, но они не должны пить всякую гадость. А я не помню, чтобы государственное предприятие подсунуло кому-то гадость”, - утверждает президент, передал его слова портал sb.by.

А если этот контроль убрать, то, как считает глава государства, белорусы начнут в гаражах самогон делать. “Или какую-то гадость производить и по дешевке толкать на рынке”, - добавил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси утвердило перечень алкогольных напитков, которые белорусские компании могут свободно ввозить в страну. На их импорт в 2025 году не будет распространяться “исключительное право государства”. В списке такие известные марки, как Dom Perignon, Hennessy и Bacardi.

Кубинский ром, ирландский виски и не только. МАРТ Беларуси вывел из-под госмонополии почти 200 брендов алкоголя