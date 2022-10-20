Pravo.by "лёг" после публикации постановления правительства об отмене запрета на повышение цен

Опубликовано: 20.10.2022 10:19 , Обновлено: 20.10.2022

Национальный правовой портал Pravo.by, на котором официально публикуются все законы, перестал работать после публикации постановления правительства о новой системе регулирования цен в Беларуси.

На момент написания новости при попытке зайти на сайт портала или открыть по ссылке опубликованный закон, сервер выдает ошибку и сообщение, что ведутся технические работы.

Постановление правительства “О системе регулирования цен” полностью отменило действие принятого 6 октября постановления Совмина о запрете на повешение цен в Беларуси.

Зато там устанавливается новый порядок ценообразования в магазинах и при оптовых продажах. Также там содержится перечень из 370 позиций, по которым устанавливаются предельные максимальные надбавки импортеров и предельные максимальные оптовые и торговые надбавки.

У всех продавцов в Беларуси есть всего 5 дней, чтобы привести свои цены в соответсвие с новой системой. А чиновникам дали право приостанавливать работу фирм и магазинов из-за нарушений, а ещё составлять административные протоколы в отношении таких нарушителей.

Ранее Телеграф сообщил, что в МВД Беларуси сообщили, что со времени запрета на рост цен подразделения борьбы с экономическими преступлениями (БЭП) выявили 70 случаев его нарушения. Из-за чего возбудили “ряд уголовных дел”.

В МВД Беларуси возбудили уголовные дела за цены на йогурт и сыр