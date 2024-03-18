Правительство России предложило признать комплектующие белорусского производства российскими. Это как?

Опубликовано: 18.03.2024 16:34 , Обновлено: 18.03.2024

В правительстве России опубликовали проект, согласно которому белорусские комплектующие — детали, узлы, агрегаты и материалы — могут признать российскими. Коснулись поправки и документов об их производстве, сообщило агентство «ТАСС».

Соответствующий проект распоряжения правительства опубликовали в Министерстве промышленности и торговли на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Нововведения должны включить в постановление №719 от 17 июля 2015 года, в котором прописаны правила определения российского происхождения той или иной продукции. Если поправки будут приняты, документ вступит в силу 1 июля 2024 года.

Чтобы товар был классифицирован как российский, на территории РФ должно осуществляться не менее 20% процентов производственно-технических операций. Требование об этом также предложили закрепить в правительстве, передаёт агентство «ТАСС».

Ранее Телеграф писал, что в «Белкоммунмаш» показали, как будут выглядеть новые трамваи. Первый экземпляр уже встал на рельсы в Краснодаре и проходит испытания. Местные власти города планируют закупить ещё 90 трамвайных вагонов белорусско-российского производства.

В «Белкоммунмаш» показали, как будут выглядеть новые трамваи. Когда ждать в Минске?