Правительство РФ разрешило белорусам удаленно открывать счета в российских банках

Опубликовано: 18.10.2023 07:48 , Обновлено: 06.01.2025

Российское правительство утвердило перечень иностранных государств, гражданам которых разрешили проходить идентификацию для проведения финансовых операций в самой России. В список из 25 страны вошли и участницы СНГ, включая Беларусь. Таким образом, у белорусов появится возможность удаленно открывать счета в российских банках.

О новом распоряжении российского правительства, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщило агентство ТАСС.

Помимо Беларуси в список также вошли следующие страны: Алжир, Бахрейн, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Катар, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд и Турция.

Во всех этих странах после официального вступления в силу постановления правительства России через зарегистрированные иностранные банки и другие финансовые организации кредитные организации и другие участники финансового рынка смогут проводить идентификацию клиента. При этом в качестве клиента может выступать как сам иностранный гражданин, так и иностранное юридическое лицо, выступающее в качестве представителя клиента.

Как пояснило агентство ТАСС, такое решение правительство было связано с необходимостью “реализации норм федерального закона”, который был принят в июле 2023 года и упростил иностранцам доступ к финансовым услугам в России. По закону российским банкам предоставили право удалённо открывать иностранным компаниям и гражданам счета в России, заключая договор с партнёрской иностранной финансовой организацией на идентификацию личности клиентов. После этой процедуры иностранцы получат возможность открыть счет или вклад в российском банке, не обращаясь в банк за рубежом лично.

Как ранее сообщал Телеграф, в опубликованном на прошлой неделе законопроекте, который вносит изменения в Налоговый кодекс Беларуси, Совмин предложил вновь обязать всех белорусов, являющихся налоговыми резидентами страны, сообщать в МНС о наличии счетов в зарубежных банках. В том числе и российских — правки не содержат исключений.

Совмин предложил обязать белорусов сообщать о счетах в иностранных банках. В российских тоже?