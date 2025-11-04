Правительство предложило автоматически списывать белорусам долги при одном условии

Опубликовано: 04.11.2025 09:18 , Обновлено: 04.11.2025

Правительство Беларуси в законопроекте об изменениях в Налоговый кодекс предложило меру, которая упростит жизнь некоторым гражданам. Задолженность государству предлагается признавать «безнадежным долгом» и списывать автоматически.

Так, в законопроекте предлагается часть четвертую пункта 9 статьи 42 Налогового кодекса изложить в следующей редакции:

«Без принятия налоговым органом решения задолженность физических лиц по единому имущественному платежу, пене по такому платежу признается безнадежным долгом и списывается в случае, если на 1 января календарного года общая задолженность по такому платежу, включая пени, не превышает трех рублей, независимо от наличия (отсутствия) у таких физических лиц имущества».

Таким образом, те белорусы, которые по каким-то причинам недоплатили имущественный налог и чей долг вместе со штрафными санкциями не превысил трех рублей, смогут не волноваться. Государство задолженность простит. Причем сделает это автоматически, без звонков, напоминаний и уж тем более без походов в налоговую.

Но если сумма долга будет, скажем, 4 или 5 рублей, ждите проблемы.

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе Министерства по налогам и сборам (МНС) сообщили, что некоторые налоговые инспекторы получили право на управление БПЛА, которые будут использовать для поиска неплательщиков налогов.

МНС предупредила белорусов о беспилотниках, которые ищут неплательщиков налогов