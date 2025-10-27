МНС предупредила белорусов о беспилотниках, которые ищут неплательщиков налогов

Опубликовано: 27.10.2025 13:25 , Обновлено: 27.10.2025

В пресс-службе Министерства по налогам и сборам (МНС) сообщили, что некоторые налоговые инспекторы получили право на управление БПЛА, которые будут использовать для поиска неплательщиков налогов.

«Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) активно внедряются в профессиональную деятельность налоговых органов: поставив их на учет, пройдя специальную подготовку и получив звание оператора БПЛА, ряд должностных лиц налоговых органов получили право управлять ими», — сообщили в МНС.

В ведомстве уточнили, что с использованием дронов уже были выявлены услуги по ремонту машин без уплаты налогов и торговля на стихийных рынках без разрешения.

Также в МНС сообщили, что с помощью БПЛА были выявлены факты перевозки пассажиров без государственной регистрации.

Пока неясно, насколько массово налоговики используют беспилотные летательные аппараты. Однако в одном из случаев они сообщили о нарушении индивидуальным предпринимателем трудового законодательства, когда он для продажи фруктов привлек продавцов без официального оформления.

Ранее Telegraf.news писал, что БПЛА также активно стали использовать сотрудники ГАИ. По данным ведомства, дроны запускают для выявления нарушений правил обгона и других нарушений на отдаленных участках дорог.