Правительство определило график выходных и переносов в Беларуси в 2023 году
ℹ️ Полезно
Совет министров Беларуси 1 ноября принял постановление о графике рабочих и выходных дней , а также переносов в 2023 году.
Переносов рабочих дней будет не так уж и много:
- С 24 на 29 апреля (4 дня отдыха)
- С 8 на 13 мая (4 дня отдыха)
- С 6 на 11 ноября (4 дня отдыха)
Вот как выглядит календарь выходных и праздников в 2023-м году.
Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко 31 октября заявил, что наблюдает в Беларуси рост ВВП. По его словам, он продлится до конца года, но не будет “бурным”.
Головченко пообещал белорусам «не очень бурный, но стабильный рост» ВВП