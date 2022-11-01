Правительство определило график выходных и переносов в Беларуси в 2023 году

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Опубликовано: 01.11.2022 18:30 , Обновлено: 01.11.2022

Совет министров Беларуси 1 ноября принял постановление о графике рабочих и выходных дней , а также переносов в 2023 году.

Переносов рабочих дней будет не так уж и много:

С 24 на 29 апреля (4 дня отдыха)

С 8 на 13 мая (4 дня отдыха)

С 6 на 11 ноября (4 дня отдыха)

Вот как выглядит календарь выходных и праздников в 2023-м году.

Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко 31 октября заявил, что наблюдает в Беларуси рост ВВП. По его словам, он продлится до конца года, но не будет “бурным”.

Головченко пообещал белорусам «не очень бурный, но стабильный рост» ВВП