Правительство Беларуси отказалось от финансирования ЕС на 33,1 млн евро

Опубликовано: 27.10.2022 10:28 , Обновлено: 27.10.2022

Правительство Беларуси 27 октября опубликовало постановление № 731, в котором прекратило действие двух соглашений с Евросоюзом о финансировании предпринимательства в Беларуси.

А именно — соглашения, подписанные в Минске в 2018 и 2020 годах.

Одно из них было рассчитано на 7 лет. Согласно документу, ЕС планировал выделить на поддержку предпринимательства и экономического развития Беларуси 14,5 млн евро. В частности, на развитие малых и средних предприятий, а также административное управление в госсекторе.

По второму Евросоюз обещал выделить деньги на развитие региональных инвестиций, улучшение экономического роста, занятости и конкурентоспособности, особенно в Витебской, Гомельской и Могилевской областях. Сумма составляла бы 18,6 млн евро.

Таким образом, власти отказались от финансирования на 33,1 млн евро.

Теперь МИД РБ должен уведомить ЕС о прекращении действия этих соглашений.

Ранее Телеграф писал, что на Национальном правовом портале Беларуси появилась информация о постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 2022 г. №728. Он касается отказа от признания дипломов польских вузов в Беларуси.

«Прекратить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Республики Польша о признании эквивалентности в высшем образовании, равнозначности ученых степеней и степеней в сфере искусства, подписанное в Варшаве 28 апреля 2005 года», – говорится в решении Совмина.

Совмин решил не признавать в Беларуси дипломы польских вузов