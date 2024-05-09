Правительство Беларуси ограничило вывоз моркови и свеклы из страны. В чем дело?

Опубликовано: 09.05.2024 10:49 , Обновлено: 09.05.2024

Правительство Беларуси ограничило вывоз моркови и свеклы столовой из страны. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Роман Головченко.

В частности, Совмин ввел лицензирование на вывоз из Беларуси этих овощей. То есть морковь и свеклу можно будет вывозить по разовым лицензиям, которые, как рассказали в Telegram-канале Правительства, выдает Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомами, Минским горисполкомом.

Ограничение временное: сроком на три месяца. Как рассказали в Правительстве, постановление приняли “в целях соблюдения параметров Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года”.

Также в Совмине отметили, что это лицензирование позволит “максимально контролировать ресурсы для первоочередного обеспечения внутреннего рынка под полную потребность за счет продукции, выращенной в стране”.

Ранее Telegraf.news рассказывал о запрете ввоза ряда товаров из Литвы в Беларусь. Так, согласно постановлению Правительства, с 1 апреля 2024 года заработал запрет на ввоз минеральной и газированной воды, пива, вина, уксуса, шин, бэушных запчастей и не только. Однако этот запрет не распространяется на товары для личного пользования.

В Правительстве Беларуси назвали дату начала действия запрета на ввоз товаров из Литвы