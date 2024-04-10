Правительство Беларуси назвало условие для получения малым бизнесом господдержки в 2024 году

Опубликовано: 10.04.2024 17:13 , Обновлено: 10.04.2024

Правительство Беларуси определило, при каком размере выручки за 2023 год малый бизнес может претендовать на господдержку в 2024-м. Суммы прописали в постановлении Совета Министров № 257 от 9 апреля, сообщил Национальный правовой интернет-портал.

Так, выручка субъектов малого бизнеса, которые хотят получить государственную финансовую поддержку в 2024 году, должна составлять не более:

552 тыс. рублей – для индивидуальных предпринимателей,

рублей – для индивидуальных предпринимателей, 4,039 млн рублей – для микроорганизаций,

рублей – для микроорганизаций, 15,24 млн рублей – для малых организаций.

Это размеры выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость.

К слову, в 2023 году эти предельные значения были меньше:

525 тыс. рублей - для индивидуальных предпринимателей,

рублей - для индивидуальных предпринимателей, 3,843 млн - для микроорганизаций,

- для микроорганизаций, 14,5 млн - для малых организаций.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла во втором чтении законопроект “Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности”. Среди прочего, там указали ограничения на некоторые виды деятельности, которыми в случае принятия закона запретят заниматься индивидуальным предпринимателям.

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