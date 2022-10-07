Появился текст постановления правительства о запрете повышения цен в Беларуси. Что в нем?

Опубликовано: 07.10.2022 09:55 , Обновлено: 07.10.2022

Постановление Совмина Беларуси под номером №669 появилось на официальном правовом портале Беларуси. Именно в нем премьер Роман Головченко запрещает повышать цены на товары, продукты и услуги всем юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые работают на рынке Беларуси.

Согласно [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22200669&p1=1&p5=0” rel=“noopener” target=“_blank”] документу [/link], все цены и тарифы должны быть заморожены на уровне 5 октября. Кстати, срока действия у закона нет. В постановлении говорится, что оно будет действовать до особого распоряжения Совета министров.

Постановление запретило поднимать цены даже на те товары и услуги, на которые на 5 октября были установлены скидки или акции. Также запрещено проводить дооценку остатков товаров до значений, установленных для вновь поступившего ассортимента .

Цены и тарифы на товары и услуги, которые до этого на территории Беларуси не продавались и не оказывались, теперь можно устанавливать “только по согласованию”. Например, новая модель смартфона или телевизора, впервые попавшая в Беларусь, должна будет каким-то образом оценена чиновниками.

В то же время, Совмин дал право чиновникам из облисполкомов и подчиненным правительству республиканских госорганов разрешать повышать цены, если те увидят в этом “экономическую необходимость”.

Контролировать цены будут МАРТ и другие госорганы. При этом им дано право закрывать фирма и компании, а также отбирать лицензии.

[info_b]Официальный текст постановления Совмина №669 “О временных мерах по стабилизации цен” читайте [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22200669&p1=1&p5=0” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link]. [/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе Комитета госконтроля 6 октября сообщили, что начинают “масштабные мониторинги по проверке цен в торговых объектах”. Там пообещали собирать информацию “со всех торговых объектов Республики”.

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