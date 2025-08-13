Повара Мишлен присудили белорусскому творожному сыру максимальные три звезды и "хрустальную" премию

Опубликовано: 13.08.2025 17:53 , Обновлено: 13.08.2025

Мишленовские повара на конкурсе Superior Taste Award присвоили белорусскому творожному сыру "Сливочный" Sveža от «Савушкин» максимальные три звезды и "хрустальную" премию. Об этом рассказали Telegraf.news в пресс-службе компании 13 августа.

Кроме того, как рассказали в “Савушкин”, Гранд Маасдам» от «Брест-Литовск» получил одну звезду, а йогурт Teos - три звезды.

В то же время творожный сыр «Сливочный» от Sveža, кроме звезд, взял и премию Crystal Taste Award. Эту награду присуждают продуктам, которые три года подряд во время слепых дегустаций получают высокие оценки за вкус и качество.

К слову, ранее “хрустальную премию” получал и йогурт Teos. А в 2024 году в офис компании в Бресте из Брюсселя привезли премию Diamond Taste Award за чемпионство Teos — семь высших наград в течение 10 лет.

Что за конкурс?

Superior Taste Award — это международный конкурс, на котором профессиональные шеф-повара и сомелье оценивают вкус продуктов питания и напитков. Стоимость участия варьируется от 750 до 1650 евро.

Организатором мероприятия с 2005 года является Международный институт вкуса, который специализируется на сенсорной оценке и сертификации потребительских продуктов питания и напитков.

Продукты тестируют вслепую. Группа экспертов оценивает продукты по 100-балльной шкале по каждому из 5 критериев международного гедонистического сенсорного анализа:

первое впечатление;

зрение;

обоняние;

вкус;

текстура (еда) или конечное ощущение (напитки).

Продукты, набравшие более 70% баллов, получают награду Superior Taste Award. Также вручают следующие награды:

3 звезды: исключительные продукты, оценка выше 90%;

2 звезды: замечательные продукты, оценка от 80% до 90%;

1 звезда: известные продукты, набравшие от 70% до 80%.

премия “Абсолютный вкус” присуждается продуктам, которые 20 раз за 25 лет получали 3 звезды;

премия “Бриллиантовый вкус” присуждается продуктам, которые 7 раз за 10 лет получали 3 звезды;

премия “Хрустальный вкус” присуждается продуктам, которые были удостоены 3 звезд 3 года подряд.

Ранее Telegraf.news писал, что коллекция часов Speed белорусского завода «Луч» получила золотую награду на международном конкурсе дизайна NY Product Design Awards 2024, который прошёл в Нью-Йорке. Эту премию ежегодно вручают лучшим дизайнерам из самых разных сфер за “значительный или абсолютно революционный” вклад в развитие конкретной отрасли.

Часы белорусского завода «Луч» взяли золото на международном конкурсе дизайнеров в Нью-Йорке. Как выглядят и сколько стоят?