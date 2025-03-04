Часы белорусского завода «Луч» взяли золото на международном конкурсе дизайнеров в Нью-Йорке. Как выглядят и сколько стоят?

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Опубликовано: 04.03.2025 14:44 , Обновлено: 04.03.2025

Коллекция часов Speed получила золотую награду на международном конкурсе дизайна NY Product Design Awards 2024, который недавно прошёл в Нью-Йорке. Эту премию ежегодно вручают лучшим дизайнерам из самых разных сфер за "значительный или абсолютно революционный" вклад в развитие конкретной отрасли.

Как пояснили в компании “Луч”, данная премия служит платформой для талантливых дизайнеров и компаний, “стремящихся улучшить качество жизни людей с помощью инновационных и функциональных решений”.

“Конкурс собирает участников со всего мира и оценивает работы на основе таких ключевых критериев, как функциональность, эстетика, устойчивость и инновации”, - заявили в компании, отметив, что рассматривают победу в конкурсе как “подтверждение высокого качества изделий”.

Сами часы из коллекции Speed (в переводе с английского - “Скорость”), покорившие судей международного конкурса - механические, выполненные из нержавеющей стали и защищенные сапфировым антибликовым стеклом. У них всего одна стрелка, которая движется на чёрном циферблате, что, по замыслу дизайнеров, делает отсылку к спидометру мотоцикла или резвого спорткара. Кожаный ремешок и яркие красные акценты призваны “подчеркнуть энергичность и решительность”, пояснил производитель.













В компании назвали эту коллекцию “легендой бренда”. Часы не боятся непогоды и благодаря защите в 5 бар должны стойко выдерживать не только мытье рук, но и дождь, и даже полное погружение в воду.

Стоит такая модель на сегодняшний день на официальном сайте производителя 1299 рублей (393,64 доллара).