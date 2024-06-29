Потеряли карту? В Беларуси ввели экстренную блокировку за 1 минуту для клиентов этих банков

Опубликовано: 29.06.2024 09:39 , Обновлено: 01.07.2024

Банковский процессинговый центр Беларуси сообщил, что с 28 июня для держателей карточек 7 банков доступна дополнительная услуга. В пресс-службе заверили, что благодаря ей жители Республики смогут в случае необходимости оперативно заблокировать банковскую карту с помощью автоматизированной системы Interactive Voice Response. На это потребуется всего 1 звонок.

Для блокировки карты без ожидания и соединения со специалистом нужно позвонить по телефону: +375 (17) 299-25-26. При этом в пресс-службе Банковского процессингового центра подчеркнули: звонить нужно с номера, который был указан в анкете при оформлении договора. Благодаря этому система “убедится”, что владелец карты именно вы, а не кто-то другой. Затем автоответчик попросит ввести последние 4 цифры номера банковской карты, которую нужно заблокировать.

“В случае неуспешной аутентификации, а именно: неверно введённых 4-х последних цифр номера карточки, при истечении её срока действия, блокировке по причине неверного набора PIN-кода или нахождения в «горячем» стоп-списке, вас соединят со специалистом”, — отметили в организации.

На сегодняшний день услугой экстренной блокировки могут воспользоваться клиенты этих белорусских банков, которые подключены к Банковскому процессинговому центру, а именно:

ОАО «Белагропромбанк»;

ОАО «Беларусбанк»;

ОАО «БТА Банк»;

ОАО «Паритетбанк»;

ЗАО «БСБ Банк»;

ЗАО «Банк Решение»;

ЗАО «Цептер Банк».

Когда нужно срочно блокировать карту?

Когда её «зажевал» банкомат;

когда вы её потеряли и долго не можете найти;

когда пришло SMS об операции, которую вы не совершали;

когда вы по неосторожности сообщили данные мошеннику;

когда кто-то из знакомых попросил фотографию карты для перевода, и вы это сделали;

когда вы ввели данные на фишинговом (поддельном) сайте.

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