«Потенциал близок к исчерпанию» - В ЕАБР объяснили, почему Нацбанк больше не будет снижать ставку рефинансирования

Опубликовано: 29.05.2023 10:06 , Обновлено: 29.05.2023

Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) считают, что Национальный банк Беларуси в ближайшее время будет придерживать ставку рефинансирования на нынешнем уровне. "Потенциал снижения ключевой ставки близок к исчерпанию", - говорится в новом отчёте международной финансовой организации, опубликованном 29 мая.

Напомним, Национальный банк Беларуси 22 мая объявил об очередном снижении ставки рефинансирования, пятом с начала года. С 31 мая 2023 года ставка составит 9,75%, а ставки по кредиту овернайт и по депозиту овернайт, соответственно, 10,75% и 8,75% годовых.

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В ЕАБР это расценили как “смягчение монетарной политики” на фоне “отсутствия шоков”. Там пояснили, что основным фактором в данном случае выступает замедление годового роста цен.

“Инфляция уменьшилась с 6% г/г в марте до 4,7% г/г в апреле. В ближайшие месяцы ожидается сохранение низких месячных темпов роста потребительских цен, что будет формировать годовую инфляцию ниже 4–5%”, - говорится в отчёте организации.

Однако, по мнению специалистов Евразийского банка развития “потенциал снижения ключевой ставки близок к исчерпанию”. Об этом, по словам экспертов, свидетельствуют восстановление потребительского спроса и сохранение высоких темпов роста рублевой денежной массы.

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В ЕАБР также отметили восстановление роста реальных денежных доходов белорусов в первом квартале 2023 года. Так, за январь - март реальные денежные доходы белорусов выросли на 0,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

“Рост восстановился после нахождения показателя в отрицательной зоне на протяжении последних 12 месяцев. В реальном выражении прирост фиксируется по всем категориям доходов”, - заявили в организации, пояснив, что связано это, в первую очередь, с “ростом заработной платой и трансфертами населению” (то есть пенсии, госпособия, стипендии и прочие выплаты от государства).

По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы белорусов в I квартале 2023 года составили 100,3% (с поправкой на инфляцию). При этом в общий объем денежных доходов следующий: