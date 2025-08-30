Пособие на погребение в Беларуси подняли на 54,6 рубля с 1 сентября

Опубликовано: 30.08.2025 09:22 , Обновлено: 30.08.2025

С 1 сентября в Беларуси повысили размер государственного пособия, которое органы социальной защиты выплачивают родственникам умерших на организацию похорон. Сумма выплаты выросла на 54,6 рубля.

Отметим, что сумма пособия на погребения напрямую связана со средней номинальной начисленной зарплаты в Беларуси. Соответственно, при росте этого показателя увеличивается и государственное пособие на погребение.

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Согласно белорусскому законодательству, сума пособия равняется 100% от показателя средней номинальной начисленной зарплаты за позапрошлый месяц относительно даты наступления смерти.

То есть, для начисления пособия в сентябре в расчёт будет браться июльская зарплата.

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Так, по данным Национального статистического комитета (Белстат), средняя зарплата в стране непрерывно повышается с февраля 2025 года. В частности, в июле ее размер составил 2772,4 рубля, что на 54,6 рубля больше, чем в июне.

Таким образом, пособие на погребение с 1 сентября также будет составлять 2772,4 рубля .

К слову, это уже шестое по счету повышение с начала года.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) опубликовало официальные разъяснения по поводу гарантированных услуг по погребению. На них ведомство устанавливает социальные тарифы, а люди, взявшее на себя организацию погребения, могут получить их на безвозмездной основе либо получить от государства денежную компенсацию за оплату таких услуг.

В МАРТ озвучили список бесплатных гарантированных услуг по погребению. В какую сумму должны «вложиться» белорусы?