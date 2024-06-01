Пособие на погребение в Беларуси подняли на 21,4 рубля. Сколько выплатят в июне?

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Опубликовано: 01.06.2024 15:29 , Обновлено: 01.06.2024

В Беларуси с 1 июне подняли госпособие на погребение, которое органы по труду, занятости и соцзащите выделяют из средств бюджета человеку, взявшему на себя обязательства по организации похорон. Из-за продолжающегося роста средней зарплаты по стране в этом месяце на организацию погребения будут выделять на 21,4 рубля больше, чем в мае.

По даннымминского Городского ритуального центра, в июне 2024 года родственники и близкие умершего человека могут рассчитывать на финансовую помощь государства на проведение и организацию похорон или кремации в размере 2 182,5 рубля . Именно таков был показатель средней заработной платы работников по стране в апреле 2024 года (для расчётов этого пособия за основу берётся официальная статистика за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти человека).

Напомним, что обратиться за выплатой пособия на погребение может любой человек, который взял на себя организацию похорон гражданина. Для этого в течение 6 месяцев необходимо подать в органы соцзащиты по месту регистрации умершего пакет следующих документов:

письменное заявление установленного образца,

документ, удостоверяющий личность заявителя;

справка или свидетельство о смерти (первая требуется в случае, если смерть зарегистрирована в Беларуси, второе - за пределами страны);

свидетельство о рождении (при его наличии) – в случае смерти ребенка (детей);

для лиц в возрасте 18-23 лет — справка о том, что умерший на день смерти являлся обучающимся или воспитанником учреждения образования.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в Беларуси люди, взявшее на себя организацию похорон, могут получить некоторые гарантированные услуги по погребению на безвозмездной основе или же получить от государства денежную компенсацию за оплату таких услуг. Официальные разъяснения по этому поводу на днях опубликовало Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

В МАРТ озвучили список бесплатных гарантированных услуг по погребению. В какую сумму должны «вложиться» белорусы?