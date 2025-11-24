"Посмотрели старые карты" - На Гомельщине объявили о старте проекта на 175 млн рублей

Опубликовано: 24.11.2025 08:38 , Обновлено: 24.11.2025

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко анонсировал масштабный проект, оцениваемый в 175 млн рублей. Глава региона признался, что сам проект - "из прошлого" и фактически был начат ещё в 1989–1990 годах.

Речь о проекте строительства мелиоративных каналов, которые планируется использовать для орошения сельскохозяйственных полей. Как сообщил Крупко в эфире гостелеканала СТВ, подробное предложение о возрождении проекта 35-летней давности уже внесли на рассмотрение Президента.

Крупко напомнил, что в советские годы в Беларуси на территории Гомельской области было построено Днепро-Брагинское водохранилище, которое и должно было послужить основой новой ирригационной системы, обеспечивающей водой аграриев всего юга Беларуси.

“Идея была такова: взять насосной станцией воды, когда идёт таяние снегов, поднимается высота Днепра, закачать в хранилище и потом орошать землю. Фактически в 1989–1990 годах проект начался. Построена крупная станция, на 50 миллионов кубометров хранилище воды - оно в рабочем состоянии”, - объяснил председатель облисполкома.

По его словам, на сегодняшний день специалисты провели “глубокую ревизию” и самой станции, и водохранилища и пришли к выводу, что вся система нормально работает.

“Не сделана самая главная часть: не выстроены до конца каналы, которые могут орошать поля влагой. То есть вода есть, хранилище есть, просто надо завершить этот проект”, – заявил Крупко.

Именно на эти цели местные власти и предложили государству направить 175 млн рублей. Сама сумма, по словам главы региона, “не голословная”.

“Пришлось изучить работу мелиораторов, которые работали еще в советское время, посмотреть старые карты и, отталкиваясь от этого, сделать предпроектную документацию, как мы видим”, – рассказал Крупко.

По мнению региональных властей, это позволить решить проблему весенних паводков: серьёзные подтопления на Гомельщине, по оценкам специалистов, случаются раз в 10 лет, периодически происходят, наоборот, серьёзные весенние засухи, от которых также страдает местное сельское хозяйство. Новая ирригационная система, по оценке проектировщиков, позволит орошать от 11 до 15 тыс. гектаров земли.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что на активизации мелиорации “широким фронтом” в Беларуси Александр Лукашенко настаивал ещё в 2021 году.